Как заявил спикер СВС Чак Томпсон, это решение не имеет под собой политической подоплеки, пишет CBC News.

"Как часто случается с художественными фильмами, адаптированными для телевидения, "Один дома 2" был отредактирован для экономии времени. Сцена с Дональдом Трампом была одной из нескольких, вырезанных из фильма, поскольку ни одна из них не была важной для смысла", - сказал Томпсон.

Он добавил, что телеканал сократил фильм еще до того, как Дональд Трамп стал президентом США. "Эти изменения были сделаны в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм и до избрания Трампа президентом", - подчеркнул спикер.

По его словам, в целом из фильма было вырезано восемь минут, что позволило увеличить количество рекламы.

О своем баллотировании на пост президента США Дональд Трамп объявил в июне 2015-го, а выборы состоялись в ноябре следующего года.

В полной версии фильма "Один дома 2" Трамп появляется на семь секунд в сцене, снятой в отеле "Плаза" в Нью-Йорке.

Сын Трампа возмутился фактом удаления канадским общественным вещателем сцены с его отцом, заподозрив в этом политический подтекст.

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