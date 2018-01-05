Ангола отказалась от привязки нацвалюты к доллару США

Национальный банк Анголы объявил об отказе от жесткой привязки курса ангольской кванзы к доллару США, указав в качестве причины сокращение международных резервов страны в условиях экономического кризиса, спровоцированного снижением цен на нефть с середины 2014 года.

Как говорится в сообщении ЦБ, для кванзы установлен новый ценовой коридор, поскольку тот курс, по которому она фиксировалась к доллару с апреля 2016 года, более не соответствует действительности. При этом ЦБ не стал раскрывать параметры нового коридора.

Таким образом, Ангола постепенно отходит от доллара вслед за целым рядом других нефтедобывающих стран, включая Казахстан, Египет, Нигерию, Узбекистан.

По оценкам аналитиков, действия ЦБ Анголы могут привести к падению курса кванзы на 20%, пишет Financial Times. Ангольское правительство, по-видимому, решило опробовать новую стратегию для борьбы с кризисом за счет ослабления нацвалюты. Однако одновременно этот шаг может подстегнуть инфляцию, которая уже достигает 30%.

Отказ от привязки нацвалюты к доллару может со временем привести к пересмотру условий выплаты внешнего долга Англы, составляющего около $40 млрд, заявил глава Нацбанка Жозе де Лима Массану.

Новый президент Анголы Жуан Лоренсу, занимающий эту должность с конца сентября 2017 года, провел ряд масштабных перестановок в правительстве и руководстве госкорпораций, в том числе он сменил главу ЦБ. Экономическая политика Ж.Лоренсу резко отличается от действий его предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша, руководившего страной в течение 38 лет.

Экономика Анголы понесла существенные потери из-за падения цен на нефть, которая обеспечивает около двух третей государственных доходов и 95% валютной выручки. Рост ВВП, в течение почти десяти лет выражавшийся двузначными числами, застопорился. Правительство страны было вынуждено обратиться за кредитами к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Китаю.

Международные резервы Анголы сократились с $20 млрд на начало 2017 года до примерно $14 млрд к началу 2018 года.