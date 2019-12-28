Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует парламенту принять законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом во время заседания комитета заявил председатель Николай Сольский, передает УНН .

"Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", - сказал он.

Соответствующее решение поддержали 19 членов комитета. Один из членов комитета проголосовал против, еще трое воздержались.

Отметим, что ранее фракции договорились рассматривать проект на аграрном Комитете без "турборежима", рассчитывая вынести его на голосование на сессионную неделю, которая состоится в середине января.

По данным бывшего министра ЖКХ Алексея Кучеренко, комитет ВР по аграрной политике проголосовал 7 своих концептуальных поправок и отклонил более 4000 поправок депутатов к законопроекту о рынке земли за полчаса с 9:00 до 9:30. Проголосовали за поддержку и разъехались на каникулы, таким образом, проигнорировав меморандум фракций.

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