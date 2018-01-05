В России бурно отреагировали на заявление экс-заместителя начальника Генштаба об уязвимости Керченского моста, связав его с поставками оружия в Украину, передает со ссылкой на "".

Так, депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил, что в Украине прозвучало дерзкое заявление о Керченском мосте из-за "временного затмения рассудка".

", видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружие из-за океана, следовательно теперь голова кружится от фантазий", — сказал Бальбек.

"Крым — это неприступная крепость Российской Федерации. В давно уже пора всем заучить этот факт. Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе. Любые необдуманные и агрессивные заявления и поступки будут жестко пресекаться на корню", — заявил он.

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