Об этом заявил «заместитель главы оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин

Террористы «ДНР» заявили, что готовы к горячей фазе военного противостояния на Донбассе и выразили опасения в связи с возможностью наступления украинских войск, информирует еizvestia.com.

Об этом сказал «заместитель главы оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».

«Судя по анализу основных перемещений колонн авто- и бронетехники, а также изменениям логистики в подвозе материальных средств в соединения и подразделения, мы можем сделать вывод о подготовке Вооруженных сил Украины к вероятным активным, провокационным действиям на мариупольском направлении», — сказал террорист.

Басурин добавил, что, согласно данным разведки «ДНР», на юге Донецкой области якобы отмечено усиление подразделений украинской армии. В этой связи в «оперативном командовании ДНР» попросили ОБСЕ обратить внимание на «большое скопление ударных средств ВСУ у линии соприкосновения».

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«Хотелось бы заверить жителей нашей «республики», что при всех попытках украинской стороны дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, несмотря на активную подготовку к наступательным действиям ВСУ, вы находитесь под постоянной защитой хорошо подготовленных и оснащенных всем необходимым наших вооруженных сил. Мы готовы к отражению провокаций на всех участках», — добавил террорист.

Ранее атаман террористов «ДНР» Александр Захарченко заявил, что готов общаться с украинской армией не на договорных позициях, а лишь с целью объяснения того, что с оккупантами Донбасса нельзя воевать. Кроме того, он заявил, что намерен создать новые батальоны и позвал переходить в них бойцов ВСУ.

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