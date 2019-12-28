Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными обвиняемых во взрыве на мирной ходе возле Дворца спорта и приговорил их к пожизненному заключению. Однако их освободили под личное обязательство перед обменом пленными с Донбассом. Об этом сообщает "УНН" .

Так, суд приговорил к пожизненному заключению троих человек - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. У них также конфискуют имущество.

При этом всем троим суд решил изменить меру пресечения с ареста на личное обязательство, поскольку они включены в списки на обмен с оккупированным Донбассом.

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице.

По подозрению в совершении теракта СБУ задержала трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".

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