Активисты Femen призвали мировую общественность "усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков", имея в виду северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Акция прошла у американского посольства Фото: strana.ua На ее теле была надпись "Мистер Большая Кнопка", а в руках – черный чемодан с надписью "Ядерный футбол".На странице Femen Ukraine сообщается, что активистка изображала президента США Дональда Трампа."В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, Femen раздели американского президента у входа в посольство Соединенных Штатов в Украине. Таким образом движение Femen сатирически отреагировало на войну "красных кнопок" и ядерных фаллосов между двумя шовинистскими толстяками: Дональдом Трампом и Кин Чен Ыном (северокорейский руководитель. – )", – отметили активисты.Они призвали мировую общественность "усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков.""Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!" – говорится в заявлении Femen. Скриншот: Femen Ukraine / Facebook Ким Чен Ын заявил в новогоднем поздравлении, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.В ответ Трамп написал 3 января в Twitter, что его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем северокорейского лидера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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