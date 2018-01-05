Активисты Femen призвали мировую общественность "усмирить половую
гигантоманию двух закомплексованных недоумков", имея в виду
северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда
Трампа. Акция прошла у американского посольства Фото: strana.ua На
ее теле была надпись "Мистер Большая Кнопка", а в руках – черный
чемодан с надписью "Ядерный футбол".На странице Femen Ukraine
сообщается, что активистка изображала президента США Дональда
Трампа."В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом
Трампом, Femen раздели американского президента у входа в
посольство Соединенных Штатов в Украине. Таким образом
движение Femen сатирически отреагировало на войну "красных
кнопок" и ядерных фаллосов между двумя шовинистскими толстяками:
Дональдом Трампом и Кин Чен Ыном (северокорейский
руководитель. – )", – отметили активисты.Они призвали мировую
общественность "усмирить половую гигантоманию двух
закомплексованных недоумков.""Подобная риторика возвращает
цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки
и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас
кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!" – говорится в
заявлении Femen.
Скриншот: Femen Ukraine / Facebook
Ким Чен Ын заявил в новогоднем поздравлении, что ядерная
кнопка постоянно находится на его рабочем столе.В ответ Трамп
написал 3 января в Twitter, что его ядерная кнопка намного
больше и мощнее, чем северокорейского лидера.
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