Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь! Правительство сняло ограничения относительно перечня банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты", - написал Гончарук.

Он добавил, что отныне деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект". Гончарук также отметил, что это будет помогать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

Как сообщал Укринформ, 17 декабря Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал уничтожения "зарплатного рабства" в Украине. Описывая концепцию реформы, министр отметил, что по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк, а не только получать зарплату в том, у которого есть "зарплатный проект" с предприятием. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще только в таком выборе просто отказывают.

Дубилет объяснил, что суть проекта в том, чтобы рабочий просто указывал бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формировал ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А банк - автоматически "разбрасывал" деньги куда надо.

Министр убежден, что проект будет введен в следующем году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира