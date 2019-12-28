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В Киевской области мужчина убил своего 4-летнего сына
28.12.2019 12:53
В Киевской области мужчина избил своего 4-летнего сына, в результате чего ребенок погиб Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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