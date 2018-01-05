Сотрудники правоохранительных органов, которые расследуют убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, смогли восстановить события 29 декабря, когда женщина погибла. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает Обозреватель.

По полученным данным, полицейским удалось воссоздать путь Ноздровской с работы домой.

"Она вышла на метро "Героев Днепра", села, скорее только, в маршрутное такси и доехала практически до своего дома. Используя наши технические возможности, мы отследили ее передвижение. Установили время, которое это заняло. И теперь понимаем, когда примерно наступила смерть... Могу сказать, что вечером 29 декабря. Окончательное и точное время - только после проведения комплексной экспертизы", - отметил Аброськин.

При этом он подчеркнул, что следствию удалось установить - последний раз Ирина выходила на связь около 17:00, в уже в 19:00 ее телефон был выключен.

"Могу точно сказать, что около 17:00 Ирина разговаривала с матерью, через пару минут было зафиксировано еще одно соединение - тогда Ирина сказала, что не может говорить. Это был ее последний разговор с родными. Мы зафиксировали работу мобильного телефона Ноздровской почти до 19:00 29 декабря. То есть в это время он был еще включен", - подчеркнул замглавы Нацполиции.

По мнению правоохранителей, женщина могла ехать со своим убийцей в одной маршрутке. Либо же он мог поджидать ее в Демидове.

Также Аброськин отметил, что тело Ноздровской нашли в реке с более чем десятью ножевыми ранениями, при этом на женщине из одежды не было ничего, кроме бюстгальтера.

"Почему раздета? Можно предположить, что преступник избавился от возможных следов, чтобы мы не "добыли" ДНК убийцы. Также вероятно, что он хотел вступить с Ириной в половую связь. Одежду Ноздровской мы еще не обнаружили", - сообщил представитель правоохранительных органов.

Кроме того было сказано, что близко места происшествия был найден еще один телефон, принадлежащий убитой, чехол от второго мобильного, а в воде нашли несколько ножей, однако ни один из них не является оружием убийства.

"Работа продолжается и осмотр территории возле места преступления тоже. В воде мы нашли один мобильный телефон Ирины. Нашли чехол от ее второго телефона - там же, под водой (пока нет самого аппарата). Нашли одежду, но не Ирины - она в тот день была в дубленке", - рассказал Аброськин.

При этом замглавы Нацполиции обратил внимание на тот факт, что на данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что убийство произошло именно там, где нашли труп.

"Возможно, туда уже привезли мертвую женщину и сбросили тело в воду. 29 декабря, когда погибла Ирина, в реке был большой поток воды и похоже, что тело отнесло до места обнаружения", - резюмировал правоохранитель.

Как сообщал svodka.net ранее, спикер Национальной полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что по просьбе родственников тело юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской направили на комплексную экспертизу .

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