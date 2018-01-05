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В Генпрокуратуре заявил, что приговор Саакашвили в Грузии не влияет на экстрадиционную проверку
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05.01.2018 15:46
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Пока в Украине не будет завершена экстрадиционная проверка лидера
"Руха нових сил" и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили,
приговор грузинского суда в его отношении учитываться не будет,
заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
Городской суд Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в
злоупотреблении служебными полномочиями Фото: ЕРА "Пока она
(проверка – ) не будет завершена, никакие решения
грузинского суда относительно Саакашвили учитываться не
будут", – подчеркнул Лысенко.Он пояснил, что проверка
проводится в соответствии с законодательством Украины.Представитель
Генпрокуратуры добавил, что Министерство юстиции Украины после
окончания проверки должно будет установить – является ли
решение грузинского суда основанием для экстрадиции.Городской суд
Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в
злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к нарушению
прав отдельных лиц и законных интересов государства. Суд установил,
что экс-президент в нарушение установленной законом процедуры
помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира
Александра Гиргвлиани в 2006 году.Саакашвили занимал пост
президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й
годы.В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. В
июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент
Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им
гражданства на основании недостоверных данных, поданных в
Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал,
что против него в Грузии открыты уголовные
производства. Грузия требует выдачи Саакашвили, Тбилиси уже
направлял в Киев несколько официальных запросов по этому
поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани,
Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015
годах.11 сентября 2017 года адвокат Саакашвили обратился
в Государственную миграционную службу с прошением о
предоставлении политику политического убежища в Украине. Во время
рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция
Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий
Луценко.3 января 2018 года Окружной административный суд
Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили к
Государственной миграционной службе (ГМС), в котором политик
просил признать незаконной бездеятельность ГМС в связи с его
жалобой по поводу оформления документов для решения вопроса о
признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной
защите.Защита Саакашвили намерена обжаловать решение.
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