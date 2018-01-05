Дети известной супермодели Синди Кроуфорд - Кайя и Пресли Гербер - приняли участие в фотосессии для рекламной кампании бренда Calvin Klein, которая посвящена весенне-летней коллекции. Соответствующие снимки появились на страницах Кайи Гербер и бренда одежды в Instagram.

Отмечается, что слоганом новой кампании стала фраза #MyCalvin's "Наша молодежь" (OUR YOUTH). На фотографиях дети Кроуфорд запечатлены в джинсовой одежде Calvin Klein.

Как сообщал svodka.net, в честь юбилея со дня основания одного из самых авторитетных журналов в мире моды Vogue редакция издания решила создать специальный выпуск . Для юбилейного выпуска редакторы устроили уникальную фотосессию, в которой приняли участие самые легендарные модели мира, ранее появляющиеся на его страницах. Фотографом стала Энни Лейбовиц.

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