Об этом говорится в совместном расследовании испанской газеты El Pais, международной группы журналистов-расследователей Bellingcat и Civic Media.

"По меньшей мере трое сотрудников ГРУ РФ путешествовали в Барселону с ноября 2016 по декабрь 2017 года", - говорится в сообщении.

Согласно расследованию, речь идет о трех сотрудниках секретного "подразделения 29155" ГРУ РФ - Денисе Сергееве, Алексее Калинине и Михаиле Опрышко.

Сергеев посетил Барселону несколько раз, иногда он использовал другую фамилию (Федотов) для прикрытия. Его последний визит датируется от 29 сентября 2017 года, это за два дня до незаконного референдума о независимости Каталонии.

14 декабря 2016 года Алексей Калинин, который считается активнейшим сотрудником ГРУ РФ, (используя имя Алексея Никулина) прибыл в Барселону через месяц после прибытия Сергеева. Согласно полученной информации, Калинин был замечен не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и Дубаи.

Третий возможный российский шпион Михаил Опрышко прибыл в Барселону в декабре 2017, после того как 27 октября того же года испанское правительство ввело в Каталонии прямое правление в ответ на одобрение декларации о независимости местным парламентом. Сейчас неизвестно, сколько времени сам Опрышко провел в Испании.

По словам собеседников, в испанских дипломатических кругах, правительство Испании уже давно подозревало российское вмешательство во внутренние дела страны.

"С весны 2018 года и после дела Скрипалей, британская и американская разведки предоставили информацию о нескольких дестабилизирующих шагах, которые делали россияне на Западе, в том числе что касается Испании - то их внимание было сосредоточено именно на Каталонии", - заявил собеседник.

Как сообщалось, Национальный суд Испании расследует возможное вмешательство российских спецслужб в проведение референдума в Каталонии в 2017 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира