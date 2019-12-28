Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Зеленая" энергия будет продаваться через е-аукционы Prozorro.Продажи. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на «чистую» энергию", - написал Гончарук.

Он добавил, что это решение правительства создает условия для развития возобновляемой энергетики, позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы, будет помогать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины.

По словам Гончарука, правительство планирует, что первые «зеленые» аукционы состоятся в марте.

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