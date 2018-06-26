Самые умные и усидчивые дети рождаются в сентябре.

Такие данные предоставило Национальное бюро экономических исследований (США), передает со ссылкой на

Исследователи проанализировали успеваемость более миллиона школьников в возрасте от шести до пятнадцати лет. Оказалось, что самые низкие показатели — у августовских детей, а родившиеся в сентябре не только получают хорошие оценки в школе, но и поступают в более престижные колледжи и университеты.

Ученые объясняют это так. Американские дети идут в школу в полные шесть лет, следовательно рожденные с сентября по декабрь обладают небольшим преимуществом: они на несколько месяцев старше своих весенних и летних одноклассников, что в младших классах способно вызвать существенный разрыв в успеваемости.

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