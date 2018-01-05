Люди привыкли сразу забывать старую ложь, чтобы легче было поверить в новую.

Об этом на своей странице в Facebook написал Игорь Эйдман.

Войска, много раз выведенные из страны, в которую их никогда не вводили, вновь понесли в ней тяжелые потери от часто полностью уничтоженного ими противника, информирует еizvestia.com.

И что это кого-то смутило, заставило телезрителей усомниться в правдивости пропаганды? Да ни в коем случае. Люди привыкли сразу забывать старую ложь, чтобы легче было поверить в новую.

Все по «1984 году» Оруэлла:

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«И не имеет никакого значения идет ли в данный момент война или нет, а поскольку окончательная победа вообще невозможна — не важно выигрываем мы войну или проигрываем. Необходимо лишь состояние войны».

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