Двое чиновников Государственной фискальной службы вымогали у местного предпринимателя $40 тыс. за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чиновников задержали при получении взятки Фото: Vladislav Abdula / Facebook "Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника одного из управлений Главного управления ГФС в Харьковской области вместе со своим подчиненным – старшим оперуполномоченным – наладили коррупционную схему систематического получения взяток от предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности", – говорится в сообщении.По словам спикера СБУ, чиновники, полковник и майор налоговой службы, вымогали у местного предпринимателя $40 тыс. за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.Злоумышленников задержали во время передачи взятки в размере $20 тыс."Пытаясь избежать передачи денег из рук в руки, чиновники привлекли к своей сделке посредника – кассира одного из пунктов обмена валют", – рассказали в СБУ. https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/974702516028457 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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