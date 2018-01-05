Двое чиновников Государственной фискальной службы вымогали у
местного предпринимателя $40 тыс. за возвращение изъятого при
обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.
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задержали при получении взятки Фото: Vladislav Abdula / Facebook
"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника
одного из управлений Главного управления ГФС в Харьковской области
вместе со своим подчиненным – старшим оперуполномоченным –
наладили коррупционную схему систематического получения взяток от
предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной
деятельности", – говорится в сообщении.По словам спикера СБУ,
чиновники, полковник и майор налоговой службы, вымогали у местного
предпринимателя $40 тыс. за возвращение изъятого при обыске
имущества и непривлечение его к уголовной
ответственности.Злоумышленников задержали во время передачи взятки
в размере $20 тыс."Пытаясь избежать передачи денег из рук в руки,
чиновники привлекли к своей сделке посредника – кассира одного
из пунктов обмена валют", – рассказали в СБУ.
https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/974702516028457
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