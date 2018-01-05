Крюковский вагонзавод в 2017г увеличил реализацию в 1,8 раза

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавская обл.), в 2017 году, по оперативным данным, увеличил объем реализации продукции в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд грн, сообщается на сайте КВСЗ.

Согласно сообщению, за минувший год завод реализовал более 2 тыс. грузовых вагонов, что на 30% больше, чем годом ранее, и для "Укрзализныци" 50 пассажирских вагонов (в 5,5 раза больше).

"Жаль, что между них (грузовых вагонов – ИФ) не было самого ожидаемого и крупного заказа – "Укрзализныци". Борьба за заказы на грузовые вагоны и дизель-поезда для нее длилась целый год и продолжается", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2017 году из ожидаемых почти 2,5 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныця" смогла закупить только 250 ед. у победителя единственного состоявшегося тендера ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод".

По информации на ProZorro, в объявленном в ноябре 2017 года тендере на поставку 6 дизель-поездов на 1,062 млрд грн срок аукциона уже смещен на месяц (с 23 января на 20 февраля) в связи с обжалованиями условий тендера.

Согласно сообщению КВСЗ, в прошлом году он также занимался ремонтом межрегиональных скоростных электропоездов, осваивал новую продукцию общего машиностроения, презентовал новую коммунальную технику, выпускал запасные части для железнодорожников и других заказчиков, продолжал сотрудничество с метрополитенами.

Пресс-служба завода также информирует, что КВСЗ является крупнейшим налогоплательщиком в городе. В частности, за январь-октябрь им уплачено в бюджеты всех уровней около 159 млн грн, в том числе в городской бюджет – около 43 млн грн.

По итогам года, как ожидается, общая сумма уплаченных в бюджеты налогов составит 185-190 млн грн.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Изготовляет также запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2016 году завод увеличил реализацию грузовых вагонов в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 1610 ед.