Накануне новогодних праздников певица Светлана не только запланировала очередные выступления на корпоративах московских олигархов, но и успела написать письмо Деду Морозу, передает со ссылкой на .

Артистка утверждает, что якобы в следующем году мечтает родить второго ребенка, скорее только у Евы, которая только этой осенью пошла в первый класс, скоро появится брат или сестра:

"Милый Дед холод! Наверное, это был самый полезный год в моей жизни - съемки, выход альбома, концерты ... Бесконечный круговорот. Признание, награды, конечно, важны для артиста. Но самый веселый момент, когда после всех церемоний статуэтки попадают в руки дочери. И я вижу, как Ева счастлива: для нее заслуга мамы перед миллионами зрителей - это просто интересная вещица, с которой хочется поиграть".

Многочисленные концерты ради заработка дали о себе знать: артистка практически не видит своего ребенка, хотя даже не признает, что могла бы и более добросовестно выполнять свои материнские обязанности:

"Я очень хотела бы в Новом году побольше времени проводить с ней, попытаться сбалансировать загруженный график и найти возможность быть рядом с ребенком, чтобы наблюдать за ее достижениями. И, конечно, было бы здорово, если бы у Евы появился братик. Мне кажется, мы готовы! ", - написала .

Смотрите: дочь Лободы танцует лучше матери















Сводка.нет - Новости Украины и Мира