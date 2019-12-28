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Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост
28.12.2019 14:42
В Киеве Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому мосту
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
киев
события
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