В сети опубликованы фотографии жителей Киева в метро, одетых в оригинальные наряды.

Снимки выложены на странице fashion_kiev_metro в Instagram.

На фото показаны пассажиры в смешных вещах или практически без одежды.

Некоторые из них примерили на себя костюмы персонажей кино и мультфильмов.

«Рим пал, Центурион», «Это страж станции», — отметили в комментариях.

«Шикарная женщина! По-вашему нужно быть всем одинаковыми клонами в угах и с подкатами зимой, и чтоб обязательно голые ноги было видно?», «Щиколотки не дворянские», — прокомментировали фото.

«Царица спустилась в метро», — отреагировали пользователи.

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