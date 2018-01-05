|«Рим пал, Центурион», — мода в киевском метро рушит всевозможные стереотипы (фото)
|05.01.2018 15:58
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В сети опубликованы фотографии жителей Киева в метро, одетых в оригинальные наряды.
Снимки выложены на странице fashion_kiev_metro в Instagram.
На фото показаны пассажиры в смешных вещах или практически без одежды.
Некоторые из них примерили на себя костюмы персонажей кино и мультфильмов.
«Рим пал, Центурион», «Это страж станции», — отметили в комментариях.
«Шикарная женщина! По-вашему нужно быть всем одинаковыми клонами в угах и с подкатами зимой, и чтоб обязательно голые ноги было видно?», «Щиколотки не дворянские», — прокомментировали фото.
«Царица спустилась в метро», — отреагировали пользователи.
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