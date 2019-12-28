28 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Вкусные гарниры к новогоднему столу • Синоптики обещают снег, сильный ветер и гололед • "Зеленая" энергия будет продаваться через е-аукционы - Гончарук • Вятрович обратился в СБУ из-за празднования коммунистами 140-летия Сталина • Харьковских террористов приговорили к пожизненному и отпустили на волю • Нацбанк обвалил курс гривны на Новый год • Российские ГРУшники ездили в Каталонию накануне референдума — Bellingcatвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Коломойский, расследования, Нафтогаз, интервью, Приват, Богдан, Коболев. 28 декабря 140политика, Коломойский, расследования, Нафтогаз, интервью, Приват, Богдан, Коболев. Андрія Богдана пов’язує з Ігорем Коломойським не один рік співпраці – ще навесні цього року Коломойським називав Богдана своїм «особистим адвокатом». Та вже в травні Богдан очолив Адміністрацію новообраного президента Зеленського, припинив адвокатську ліцензію і написав у своєму Facebook, що більше не є «юристом чи адвокатом Коломойського». Відтоді керівник ОП усіляко намагався дистанціюватися від фігури Коломойського, принаймні публічно. Водночас, складно було уявити, що перебуваючи тепер на такій посаді, Андрій Богдан зможе розірвати зв'язки з одним із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів країни. Це вперше, коли вдалося зафіксувати таємну зустріч Андрія Богдана та Ігоря Коломойського. «Схеми» зафільмували, як керівник ОП та впливовий олігарх разом із соратниками та бізнес-партнерами бачилися в ресторані готелю в самому центрі Києва. Фоторепортажи Популярные теги акции, юмор, столкновения, Сергей Смоленцев, цирк, уикенд, катастрофы, история, кошки, дизайн, Дмитрий Дятлов, Донбасс, фотография, портрет, Шахтер, митинги, праздники, оккупация, фотоподборки, депутаты, мир, Россия, архитектура, война, солдат, город, живопись, протесты, стихийные бедствия, беспорядки, музыка, культура, тест-драйв, Динамо, аннексия Крыма, ВМС, Путин, НАТО, бизнес, Порошенко, выборы, Карпаты, животные, досуг, вера, футбол, АТО, экология, транспорт, женщины, фотографы, авиация, заводы, Майдан, фотопроект, Нацгвардия, политики, соревнования, туризм, дети, военная техника, Одесса, автомобили, учения, люди, корабли, полиция, знаменитости, ВСУ, #Євромайдан, Львов, Киев, общество, фестивали, Александр Зубко, марш, природа, милиция, Новый Год, Львів, политика, джаз, спорт, Верховная Рада, традиции, пейзажи, выставки, фотоконкурсы, мода, путешествия, ЗСУ, технологии, Саакашвили, искусство, самолеты, парады, суд, зима, церковь, США Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис акции, юмор, столкновения, Сергей Смоленцев, цирк, уикенд, катастрофы, история, кошки, дизайн, Дмитрий Дятлов, Донбасс, фотография, портрет, Шахтер, митинги, праздники, оккупация, фотоподборки, депутаты, мир, Россия, архитектура, война, солдат, город, живопись, протесты, стихийные бедствия, беспорядки, музыка, культура, тест-драйв, Динамо, аннексия Крыма, ВМС, Путин, НАТО, бизнес, Порошенко, выборы, Карпаты, животные, досуг, вера, футбол, АТО, экология, транспорт, женщины, фотографы, авиация, заводы, Майдан, фотопроект, Нацгвардия, политики, соревнования, туризм, дети, военная техника, Одесса, автомобили, учения, люди, корабли, полиция, знаменитости, ВСУ, #Євромайдан, Львов, Киев, общество, фестивали, Александр Зубко, марш, природа, милиция, Новый Год, Львів, политика, джаз, спорт, Верховная Рада, традиции, пейзажи, выставки, фотоконкурсы, мода, путешествия, ЗСУ, технологии, Саакашвили, искусство, самолеты, парады, суд, зима, церковь, СШАВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Андрія Богдана пов’язує з Ігорем Коломойським не один рік співпраці – ще навесні цього року Коломойським називав Богдана своїм «особистим адвокатом». Та вже в травні Богдан очолив Адміністрацію новообраного президента Зеленського, припинив адвокатську ліцензію і написав у своєму Facebook, що більше не є «юристом чи адвокатом Коломойського». Відтоді керівник ОП усіляко намагався дистанціюватися від фігури Коломойського, принаймні публічно. Водночас, складно було уявити, що перебуваючи тепер на такій посаді, Андрій Богдан зможе розірвати зв'язки з одним із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів країни. Це вперше, коли вдалося зафіксувати таємну зустріч Андрія Богдана та Ігоря Коломойського. «Схеми» зафільмували, як керівник ОП та впливовий олігарх разом із соратниками та бізнес-партнерами бачилися в ресторані готелю в самому центрі Києва. 28.12.2019



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