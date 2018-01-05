В Финляндии вдруг распахнувшаяся дверь самолета убила пилота

В Финляндии в аэропорту Киттиля (Kittila) неожиданно распахнувшаяся внешняя дверь самолета убила командира экипажа.

Команда частного 20-местного самолета Gulfstream G150 доставила в четверг вечером пассажиров из Москвы и готовилась к очередному полету в Екатеринбург.

Пилот заходил в воздушное судно, когда внешняя дверь неожиданно распахнулась, рухнула вниз и ударила по летчику. В результате он скончался на месте. Реанимировать летчика, 50-летнего гражданина Германии, не удалось, сообщает в пятницу местная газета Lapin Kansa.

Сопровождавшие пилота штурман и стюардесса не пострадали. Людей в это время в самолете не было. Выпущенный в 2012 году бизнес-джет Gulfstream G150 принадлежит австрийской компании Skyline Aviation.

Полиция не считает случай преступлением и рассматривает его как несчастный случай.