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Зеленский подтвердил, что обмен пленными состоится в воскресенье
28.12.2019 15:37
Зеленский рассказал, когда состоится обмен пленными Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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