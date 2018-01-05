В Киеве, под зданием посольства США в Украине, разделась активистка Femen. Фотографиями очередного перформанса секстремисток располагает "Страна".

Судя по прическе, она изобразила Дональда Трампа. На теле красуется надпись "Мистер Большая Кнопка".

Так в организации секстремисток отреагировали на "битву красных кнопок", которые недавно устроили президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын.

"В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, FEMEN раздели американского президента у входа в посольство Соединённых Штатов в Украине.

Таким образом движение FEMEN сатирически отреагировало на войну "красных кнопок" и ядерных фаллосов между двумя шовинистскими толстяками: Дональдом Трампом и Кин Чен Ином.

FEMEN призывает мировую общественность усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!", - говорится в заявлении Femen

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