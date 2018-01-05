Правоохранители изъяли у "экс-министра здравоохранения" Крыма Петра Михальчевского паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" и другие документы, сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым. У Михальчевского изъяли "служебное удостоверение" и другие документы Фото: prm.ua "В месте пребывания в Киеве бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск", – отметила она.По словам Тихончик, решается вопрос об аресте Михальчевского.Она рассказала, что в ходе обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение", подписанное "председателем Совета министров" Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями полуострова.Тихончик добавила, что Михальчевского намерены привлечь к уголовной ответственности по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Она подчеркнула, что ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.Сегодня утром телеканал "Прямой" сообщил, что сотрудники СБУ провели обыск по адресу ул. Воскресенская 16б, кв. 137 в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что Михальчевского доставят в Службу безопасности Украины для проведения следственных действий.Михальчевский был назначен "министром здравоохранения" Крыма в марте 2014 года. В июне он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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