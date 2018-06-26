|
Оболонский суд Киева не может осуществлять правосудие по делу об
утрате Крыма, так как находится под давлением украинской власти,
заявил адвокат беглого украинского президента Виктора Януковича
Виталий Сердюк. Сердюк: Общество имеет право знать, кто виновен в
сдаче Крыма и кто должен нести за это ответственность Фото: Виталий
Сердюк / Facebook "Получены очередные доказательства потери
Оболонским районным судом города Киева возможности дальнейшего
осуществления правосудия в деле о потере Крыма. В этой связи защита
Виктора Януковича обратилась в главный суд с заявлением о
необходимости передачи данного сверхважного для общества дела в
другой суд. Коллегия Оболонского районного суда в составе
Владислава Девятко, Максима Титова, Константина Васалатия не может
осуществлять правосудие, так как находится под колоссальным
политическим давлением, возможность осуществлять которое дают как
дисциплинарные, так и уголовные производства, а также проводимая
судебная реформа", – говорится в сообщении.Защита Януковича
заявила, что еще до проведения автоматического распределения при
назначении судей в деле об утрате Крыма, было известно, кто именно
будет слушать это дело. "Причем, на тот момент по всем судьям были
возбуждены дисциплинарные производства, а по Максиму Титову также
еще и уголовное", – отметили адвокаты.Кроме того, они напомнили о
создании единого Шестого окружного суда вместо Оболонского и
Подольского судов. Адвокат Виталий Сердюк считает, что влияние
власти не дают возможности суду принимать независимые решения."Это
подтверждается тем, что, во-первых, на стадии предоставления
защитой доказательств суд отказывается их принимать и исследовать,
а именно, отказано в приеме протоколов допросов грузинских
снайперов, фото- и видео- и других материалов. Во-вторых, отказано
в допросе свидетелей, готовых дать показания против [спикера
Верховной Рады] Андрея Парубия, [нардепа от "Народного фронта"]
Сергея Пашинского и других представителей нынешней власти. Также
суд отказал в допросе экс-главы Верховной Рады Украины Владимира
Рыбака, бывшего мэра Севастополя Владимира Яцубы и других лиц,
которые владеют очень важной информацией о событиях того периода –
только более 120 человек", – отметил Сердюк.Он напомнил, что суд
отказался заслушать как самого Януковича, так и экс-чиновников
времен его президентства: Николая Азарова, Андрея Клюева,
Александра Якименко, Павла Лебедева, Виталия Захарченко, Станислава
Шуляка и других. А также "непосредственных организаторов и
участников протестных событий": [генпрокурора Украины] Юрия
Луценко, [мэра Киева] Виталия Кличко, [лидера ВО "Свобода"] Олега
Тягнибока."Общество имеет право знать, кто виновен в сдаче Крыма и
кто должен нести за это ответственность. Такое право может быть
реализовано только при публичном исследовании всех доказательств
как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Оболонский суд
не может быть объективным, вынести справедливое решение,
следовательно дело должно быть передано в другой суд.
Соответствующее обращение уже направлено в высший Суд", – подчернул
Сердюк.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22
февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на
Майдане, Верховная Рада признала его
самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности,
после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же
месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей
проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира