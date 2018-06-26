Оболонский суд Киева не может осуществлять правосудие по делу об утрате Крыма, так как находится под давлением украинской власти, заявил адвокат беглого украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк. Сердюк: Общество имеет право знать, кто виновен в сдаче Крыма и кто должен нести за это ответственность Фото: Виталий Сердюк / Facebook "Получены очередные доказательства потери Оболонским районным судом города Киева возможности дальнейшего осуществления правосудия в деле о потере Крыма. В этой связи защита Виктора Януковича обратилась в главный суд с заявлением о необходимости передачи данного сверхважного для общества дела в другой суд. Коллегия Оболонского районного суда в составе Владислава Девятко, Максима Титова, Константина Васалатия не может осуществлять правосудие, так как находится под колоссальным политическим давлением, возможность осуществлять которое дают как дисциплинарные, так и уголовные производства, а также проводимая судебная реформа", – говорится в сообщении.Защита Януковича заявила, что еще до проведения автоматического распределения при назначении судей в деле об утрате Крыма, было известно, кто именно будет слушать это дело. "Причем, на тот момент по всем судьям были возбуждены дисциплинарные производства, а по Максиму Титову также еще и уголовное", – отметили адвокаты.Кроме того, они напомнили о создании единого Шестого окружного суда вместо Оболонского и Подольского судов. Адвокат Виталий Сердюк считает, что влияние власти не дают возможности суду принимать независимые решения."Это подтверждается тем, что, во-первых, на стадии предоставления защитой доказательств суд отказывается их принимать и исследовать, а именно, отказано в приеме протоколов допросов грузинских снайперов, фото- и видео- и других материалов. Во-вторых, отказано в допросе свидетелей, готовых дать показания против [спикера Верховной Рады] Андрея Парубия, [нардепа от "Народного фронта"] Сергея Пашинского и других представителей нынешней власти. Также суд отказал в допросе экс-главы Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, бывшего мэра Севастополя Владимира Яцубы и других лиц, которые владеют очень важной информацией о событиях того периода – только более 120 человек", – отметил Сердюк.Он напомнил, что суд отказался заслушать как самого Януковича, так и экс-чиновников времен его президентства: Николая Азарова, Андрея Клюева, Александра Якименко, Павла Лебедева, Виталия Захарченко, Станислава Шуляка и других. А также "непосредственных организаторов и участников протестных событий": [генпрокурора Украины] Юрия Луценко, [мэра Киева] Виталия Кличко, [лидера ВО "Свобода"] Олега Тягнибока."Общество имеет право знать, кто виновен в сдаче Крыма и кто должен нести за это ответственность. Такое право может быть реализовано только при публичном исследовании всех доказательств как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Оболонский суд не может быть объективным, вынести справедливое решение, следовательно дело должно быть передано в другой суд. Соответствующее обращение уже направлено в высший Суд", – подчернул Сердюк.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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