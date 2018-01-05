В Соединенных Штатах Америки спотовые цены на природный газ выросли в 60 раз по сравнению со средним показателем за последние месяцы на фоне ухудшения погодных условий и снежной бури в северо-восточной части страны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

В Нью-Йорке спотовая цена газа достигла рекордных 175 долларов за 1 миллион британских термальных единиц. В других центрах торговли газом в США спотовые цены также превысили 100 долларов за 1 миллион британских термальных единиц. В то же время средняя котировка фьючерсов на природный газ с поставкой в следующем месяце на Нью-йоркской товарной бирже нынешней зимой составляла 2,93 доллара за 1 миллион британских термальных единиц.

"Нынешний поток холода подверг рынок таким же испытаниям, как и полярный циклон 2014 года. Сообщают об ограничении перекачки по трубопроводам и других лимитах", - пояснил директор департамента торговли природным газом в Consolidated Edison Джон Боррузо.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 5 января, в Соединенных Штатах Америки из-за сильных морозов и снежного шторма погибли, по меньшей мере, 16 человек .

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