Украинский теннисист Александр Доголополов потерпел третье поражение от австралийца Ника Киргиоса (3 сеяный) и не сумел пробиться в полуфинал соревнований в Брисбене, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

В четвертьфинале Брисбена наш соотечественник уступил австралийцу - 6:1; 3:6; 4:6. Всего в течение матча киевлянин отыграл четыре матч-бола, но соперник в критические моменты подавал слишком мощно.

Примечательно, что подача стала одним из главных ключей к успеху в этом противостоянию. Если в первой партии киевлянин выполнил 65 процентов первых попыток, то в следующих двух сетах этот указатель в него упал до 50. А вот у австралийца все было наоборот: первый сет - 44, второй - 70, третий - 68.

Таким образом, Долгополов в очных противостояниях с Киргиосом имеет одни поражения - 3.

Добавим, что конкурентом Киргиоса за выход в конец станет победитель пары Эдмунд-Димитров (1).

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