Пассажиров донецких маршруток призывают любить Украину

Жители Донецка прислали фото, сделанное в одном из маршрутных такси Донецка, оккупированного боевиками так называемой «ДНР».

На стене маркером неизвестный пассажир оставил надпись «Слава Украине!», и чуть ниже – «Люби Украину».

«Данная маршрутка бегает по центральной части Донецка», – сообщают дончане.

Также горожане уверяют, что такие маленькие знаки заставляют их верить в то, что скоро Донецк вернется в Украину.

«Конечно, рано или поздно надпись заметят и вытрут. Она же не выцарапана гвоздем и не намалевана на стене дома краской – а ведь именно так поступают сторонники всяких «новомалороссий», что после них только убожество и грязь остается, – отмечают жители города.

Также они утверждают, что подобных знаков в Донецке немало.

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