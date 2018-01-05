Погода, Новости, загрузка...
В маршрутках Донецка появляются патриотические надписи о любви к Украине (фото)
05.01.2018 16:06
В маршрутках Донецка появляются патриотические надписи о любви к Украине (фото) Горожане уверяют, что такие маленькие знаки заставляют их верить в то, что скоро Донецк вернется в Украину.

Пассажиров донецких маршруток призывают любить Украину

Фото: Twitter

Жители Донецка прислали фото, сделанное в одном из маршрутных такси Донецка, оккупированного боевиками так называемой «ДНР».

На стене маркером неизвестный пассажир оставил надпись «Слава Украине!»,  и чуть ниже – «Люби Украину».

«Данная маршрутка бегает по центральной части Донецка», – сообщают дончане.

Также горожане уверяют, что такие маленькие знаки заставляют их верить в то, что скоро Донецк вернется в Украину.

«Конечно, рано или поздно надпись заметят и вытрут. Она же не выцарапана гвоздем и не намалевана на стене дома краской – а ведь именно так поступают сторонники всяких «новомалороссий», что после них только убожество и грязь остается, – отмечают жители города.

Также они утверждают, что подобных знаков в Донецке немало.

Источник

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить