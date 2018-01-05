Планы США поставить в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin вызывали негативную реакцию в России и усугубили ухудшающиеся отношения, но американцы обеспокоены, что предоставляемое оружие может попасть в руки боевиков, что случалось ранее.

Как сообщает The Wall Street Journal, Вашингтон в прошлом месяце решил направить летальное оружие Украине, чтобы предотвратить агрессию со стороны пророссийских боевиков и регулярной армии РФ.

Этот шаг предназначен для того, чтобы удержать конфликт от перехода к «горячей войне», улучшая способность правительственных сил защищаться от возможных наступательных действий боевиков. Однако эта политика чревата потенциальными опасностями в отношении национальной безопасности, особенно в связи с риском, что оружие может попасть на другую сторону.

Американские чиновники отмечают, что они тщательно рассмотрели риски, принимая особые меры предосторожности с ракетами противотанковых систем Javelin. Это оружие предназначено для подразделений далеко от линии фронта на востоке Украины, чтобы оно не использовалось для наступательных целей и не досталось врагу, если боевые действия переместятся.

Они будут храниться в учебных центрах. Американские солдаты, которые сейчас находятся в Украине, будут регулярно испытывать и вести их учет. «Есть (учебный) комплект, поставляемый вместе с оружием, что дает людям на нашей стороне большую уверенность в том, что мы сможем вести его учет», — сказал высокопоставленный американский чиновник. Как отмечается, это не гипотетическая проблема. Незаконные вооруженные формирования в зоне АТО уже захватывали американское оружие.

Так, в 2014 году США доставили в Украину радиолокационные системы малой дальности, по крайней мере, один из них был развернут на линии фронта возле Дебальцево для обнаружения места, с которого боевики совершали артиллерийские обстрелы. Когда боевики разбили правительственные войска, те бежали, оставив части радара. Прокремлевские СМИ триумфально опубликовали фотографии деталей в упаковке.

В то же время украинский военный представитель заявил, что части радиолокационной системы были уничтожены перед выводом сил. Однако, проблема не ограничивается только Украиной. Например, США оказывали помощь, включая обучение и поставки оборудования, и Грузии во время конфликта 2008 года с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Абхазии и Южной Осетии, и американская техника была захвачена на грузинских базах

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