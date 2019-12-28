1. Домашние трюфели

Возьмите 200 грамм горького шоколада, 125 грамм миндальных сливок, 2 столовые ложки меда, 70 грамм пряного печенья, 15 грамм сливочного масла, 30 грамм какао.

Измельчите 40 грамм печенья в крошку и смешайте с какао-порошком. В отдельной миске разломайте шоколад на маленькие кусочки и смешайте его с медом. В кастрюле доведите сливки до кипения, добавьте в них смесь меда с шоколадом и тщательно перемешайте до однородности. Затем добавьте сухую смесь из какао и крошки из печенья, размягченное сливочное мало и снова тщательно перемешайте. Оставьте готовую смесь в холодильнике примерно на 2 часа. Вытащите смесь и скатайте из нее небольшие шарики. Обваляйте их в оставшихся 30 граммах измельченного печенья.

2. «Павлова» с мороженым и ягодами

Вам понадобится 4 яичных белка, 220 грамм сахара, 2 чайные ложки крахмала, 15 грамм какао-порошка, 30 грамм горького шоколада, 500 грамм ванильного мороженого чайная ложка лимонного сока, ягоды по вкусу.

Смешайте сахар, крахмал и какао. Яичные белки взбейте миксером, постепенно добавляя приготовленную ранее смесь сухих ингредиентов. Затем вмешать лимонный сок и тертый шоколад. Противень застелите пергаментом и выложите 9 небольших меренг в виде гнезд с углублением в центре. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и тут же опустить температуру до 120 градусов. Выпекайте около часа до сухой корочки, а затем остудите. Подавайте, выложив в центр шарик мороженого и украсив ягодами.

3. Рождественское полено

Возьмите 100 грамм муки, 200 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, 5 яиц, 3 яичных желтка, 250 грамм сливочного масла, 100 грамм горького шоколада, 3 чайные ложки растворимого кофе.

У 4 яиц отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром (100 грамм) и ванильным сахаром. Добавьте пятое яйцо целиком и еще раз взбейте, а затем постепенно добавьте муку, вымешивая тесто. В отдельной миске взбейте 4 яичных белка в крепкую пену и аккуратно добавьте в тесто. Противень застелите пергаментной бумагой, смазанной сливочным маслом и немного присыпанной мукой. Выложите тесто равномерным слоем на противень и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 10 минут. Выньте бисквит из духовки и накройте его влажным полотенцем на 5-10 минут. После чего аккуратно с помощью ножа отделите от пергамента, а затем снова накройте полотенцем. В сотейнике на медленном огне растопите оставшийся сахар, добавив небольшое количество воды. В миску выложите яичные желтки и медленно добавляйте к ним сироп, тщательно взбивая. Добавьте очень мягкое сливочное масло, продолжая взбивать. Растопите шоколад на водяной бане. Приготовленный крем разделите на 2 части. В одну часть добавьте растворимый кофе и перемешайте, а во вторую - растопленный шоколад. На бисквит намажьте ровным слоем кофейный крем и очень осторожно скрутите в рулет. Сверху толстым слоем выложите шоколадный крем и сделайте полоски, имитирующие фактуру дерева. Острым ножом обрежьте полено по краям, придав десерту более аккуратный вид. Уберите в холодильник до полного застывания крема, а перед подачей украсьте по желанию.

4. Банановый пай

Понадобится 2 яичных желтка, 80 грамм сахара, 80 грамм сливочного масла, 150 грамм муки, полпакетика разрыхлителя, полбанки вареной сгущенки, 100 мл жирных сливок, 100 грамм маскарпоне, 4 столовые ложки сахарной пудры, 2 банана, четверть лимона.

Взбейте яичные желтки с сахаром, пока смесь не побелеет. Добавьте разрыхлитель и размягченное сливочное масло. Далее, постепенно добавляя просеянную муку, вымесите тесто, скатайте его в шар, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Раскатайте тесто, выложите его в форму для выпечки и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут до золотистого цвета. Охладите. Взбейте очень холодные сливки и маскарпоне в воздушную пену. Когда масса станет довольно воздушной, постепенно добавьте сахарную пудру. Песочное тесто смажьте вареной сгущенкой, сверху красиво выложите нарезанные кружочками бананы и сбрызните их лимонным соком, чтобы они не потемнели. Далее украсьте сливочным кремом.

5. Крем-карамель с черносливом

Подготовьте 900 мл жирных сливок, 8 яичных желтков, 16 штук чернослива без косточки, 150 грамм сахара, 50 грамм коричневого сахара, 6 штук печенья.

Чернослив мелко нарежьте, оставив 6 штук для украшения десерта. В сотейнике вскипятите сливки, снимите с огня и добавьте нарезанный чернослив. Накройте сотейник крышкой и оставьте до полного остывания. В миске перемешайте желтки с сахаром. Взбивать не нужно, чтобы не было пузырьков. Тонкой струйкой влейте сливки, пропуская их через сито. Перелейте получившуюся смесь в 6 небольших керамических емкостей, выложив в центр каждой чернослив. Поставьте формочки в противень, наполовину заполненный водой, и запекайте в предварительно разогретой до 120 градусов духовке 45 минут. Дайте десерту остыть, перед подачей посыпьте коричневым сахаром и расплавьте его с помощью газовой горелки, чтобы получилась корочка. По желанию украсьте печеньем.

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