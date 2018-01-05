Украина в 2017 году закупила сыров за границей на 14,6 млн долларов больше, чем продала. Об этом свидетельствуют данные ГФС, передает "Интерфакс-Украина".

Украина импортировала сыров $47,1 млн. В сравнении с 2016 годом этот показатель резко вырос на 42% в натуральном выражении и еще больше в денежном – на 58%.

Экспорт сыров увеличился только на 12% – до 9,05 тыс. тонн, а доход от продажи вырос на 34%, составив $32,5 млн.

Зато на 2,5 раза увеличился экспорт сливочного масла - до 30,4 тыс. тонн, а в денежном выражении – в 3,5 раза, до $129,8 млн.

А импорт даже сократился - 751 тонна на $4,5 млн, тогда как в 2016 году – 1000 тонн на $3,8 млн.

В 2017 году Украина также увеличила экспорт молочной сыворотки на 34% - до 31,9 тонн, в денежном выражении в 1,7 раза – до $24,8 млн.

Доход от экспорта сгущенного молока вырос на 9% - до $80,6 млн, при сокращении объемов в натуральном выражении на 9,6% – до 46,8 тыс. тонн.

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