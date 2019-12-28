Прокуроры по делу "Беркута" заявили, что обвиняемые включены в списки на обмен. Они показали некое письмо от Генпрокуратуры, где говорится о том, что обвиняемые включены в списки на обмен.

Прокуроры на основании этого письма потребовали освободить всех обвиняемых от меры пресечения - говорит адвокат потерпевших. То есть не назначать никакую меру пресечения и освободить вообще.

Потерпевшие против апелляции и требуют, чтобы не меняли меру пресечения для подозреваемых.

Напомним, сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд второй день подряд рассматривает жалобы экс-бойцов Беркута. Они обвиняются в расстреле 49 активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

На минувшей неделе суд продлил содержание под стражей Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Олегу Янишевскому; они подали апелляцию, заседание по которой проводилось вчера.

Есть еще двое обвиняемых беркутовцев. Александр Маринченко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом, а Сергей Тамтура - под ночным домашним арестом. Он был в зале суда.

Вчера апелляцию даже не смогли начать рассматривать, поскольку защита потерпевших всеми возможными способами оттягивала заседание. Ключевой аргумент - не успели ознакомиться с жалобой беркутовцев. Коллегия судей отклонила его. Тогда адвокаты инициировали отвод главенствующей судьи. В этом также было отказано.

Защита потерпевших напрямую упрекала коллегию судей в том, что они хотят изменить меру пресечения беркутовцам, чтобы уже завтра, 29 декабря, они приняли участие в обмене пленными с "ЛДНР". Он запланирован на 11:00 воскресенья на КПВВ Майорское.

Если мера пресечения изменена не будет, беркутовцы не смогут быть обменяны. И для этого остался только один день - сегодняшний. Его по факту можно считать временем "Ч" и для беркутовцев, и в деле о расстреле на Майдане в целом. Ведь если бывшие бойцы Беркута как главные подозреваемые отправятся в Донецк и Луганск, то и последующее расследование нивелируется.

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