Блоги



Блоги



Олег Ляшко

Олег Ляшко
Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии. Кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года.

Если мы не выдадим Саакашвили Грузии, то не имеем никакого права требовать от России экстрадиции Януковича

Украина должна исправить невероятно глупую ошибку Порошенко и экстрадировать инфицированную российскими деньгами торпеду Саакашвили в Грузию, где реформированный, честный и независимый Тбилисский суд приговорил бывшего президента к трем годам тюрьмы за незаконное прощение наемных убийц.

Если мы этого не сделаем, то не имеем никакого, даже морального, права требовать от России экстрадиции Януковича. Потому что это двойные стандарты: своего диктатора требуем, а чужого – прячем на киевских крышах!

Саакашвили и Янукович – братья-близнецы, которые ради власти убивали собственных граждан. Оба кровавых лузера должны предстать перед справедливым судом! Этого требуют и украинцы, и наши братья грузины.

Источник: Олег Ляшко / Facebook



