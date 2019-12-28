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Зеленский рассказал, где будет праздновать Новый год
28.12.2019 17:45
Зеленский рассказал, как отметит Новый год
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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