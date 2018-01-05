Исследователи из английского Исследовательского института в Норидже, университетов Квинсленда и Сиднея разработали технологию ускоренного скрещивания растений. Ученые и инженеры сократили жизнь одного поколения растений, от семечка к семечку, до восьми недель. Такая скорость размножения позволяет получать до шести экспериментальных урожаев в год; это втрое больше, чем обычно.

Почему важна скорость роста растений, объясняет руководитель исследования, Брэнд Вульф (Brande Wulff): «Перенаселенной планете нужны большие урожаи и устойчивые к болезням и вредителям культуры. Чем быстрее мы сможем тестировать новые сорта, тем быстрее мы будем давать фермерам новые, лучшие сельскохозяйственные растения».

Растения, выращиваемые по ускоренной методике, выглядят не хуже обычных и дают столько же семян, сколько те, которые выращивают в обычные сроки. Новые сорта сельскохозяйственных растений, выведенных с помощью технологии ускоренного скрещивания, появятся на рынке уже через 10 лет, уверен Вульф.

В теплицах для ускоренного скрещивания светло 22 часа; дополнительную подсветку после заката и даже в полдень дают экономичные светодиоды. Параметры помещения. такие как влажность и температура, все время контролируются с помощью системы датчиков и регуляторов. На сегодняшний день авторам работы, опубликованной в Nature Plants, удалось снять шесть урожаев в год следующих культур: пшеницы, дурума (твердой «макаронной» пшеницы), ячменя, фасоли и горошка.

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