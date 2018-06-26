|Условие визита Москальковой к Одинцову - мой визит к Сущенко - Денисова
|26.06.2018 16:42
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Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова опубликовала требование к своей российской коллеге Татьяне Москальковой по обеспечению посещения удерживаемого в РФ политического заключенного Романа Сущенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает
“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с целью помочь моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что делает возможным ее визит к Максиму Одинцову”, — говорится в обращении.
Как отметила украинский омбудсмен, украинской стороной в виде исключения, чтобы выполнить договоренности Президента Украины Петра Порошенко и Президента РФ Владимира Путина, был снят запрет на въезд в Украину Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой.
Как следствие, российский омбудсмен беспрепятственно въехала в Киев, в Посольстве РФ в Украине встретилась с семью гражданами, членами судна “Норд”. По словам Людмилы Денисовой, российская сторона должна действовать синхронно, в соответствии с достигнутыми договоренностями.
“Поэтому с целью синхронного и взаимного мониторинга
прав удерживаемых лиц я обратилась к Уполномоченному РФ с
актуальной просьбой: