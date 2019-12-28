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Не массажный салон: в Киеве полицейские накрыли замаскированный бордель
28.12.2019 18:03
Киевские полицейские накрыли бордель, действовавший под видом массажного салона
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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