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Яшин: Задача настоящих патриотов России заключается в том, чтобы остановить Путина
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05.01.2018 16:15
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Если Владимира Путина переизберут президентом РФ, его политика
приведет страну к экономической, политической и моральной
катастрофе, считает российский оппозиционный политик Илья Яшин.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Яшин: Путин не
в состоянии преодолеть главные пороки нашей страны Фото: Ilya
Yashin / Facebook "Политика Путина приведет страну к
катастрофе – экономической, политической и
моральной. Поэтому задача настоящих патриотов России
заключается в том, чтобы его остановить", – сказал он.По
словам Яшина, любой человек, который находится у власти "так много
лет", теряет связь с реальностью."Путин – не исключение.
Помните, он сам в далеком 2004 году говорил, что, если работать
президентом семь лет, то можно с ума сойти? Очевидно, что Путин не
в состоянии преодолеть главные пороки нашей страны – огромное
социальное расслоение, тотальную коррупцию и массовое
бесправие", – считает оппозиционер.Он отметил, что Путин "не
способен создать современную эффективную экономику"."Вместо этого
президент предлагает нам геополитическую игру, втягивая страну во
все новые и новые военные авантюры под соусом фальшивого
патриотизма. Пока еще экономика справляется, но возможности ее не
безграничны", – заявил Яшин.Очередные президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на выборы в качестве
самовыдвиженца.
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