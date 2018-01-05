Если Владимира Путина переизберут президентом РФ, его политика приведет страну к экономической, политической и моральной катастрофе, считает российский оппозиционный политик Илья Яшин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Яшин: Путин не в состоянии преодолеть главные пороки нашей страны Фото: Ilya Yashin / Facebook "Политика Путина приведет страну к катастрофе – экономической, политической и моральной. Поэтому задача настоящих патриотов России заключается в том, чтобы его остановить", – сказал он.По словам Яшина, любой человек, который находится у власти "так много лет", теряет связь с реальностью."Путин – не исключение. Помните, он сам в далеком 2004 году говорил, что, если работать президентом семь лет, то можно с ума сойти? Очевидно, что Путин не в состоянии преодолеть главные пороки нашей страны – огромное социальное расслоение, тотальную коррупцию и массовое бесправие", – считает оппозиционер.Он отметил, что Путин "не способен создать современную эффективную экономику"."Вместо этого президент предлагает нам геополитическую игру, втягивая страну во все новые и новые военные авантюры под соусом фальшивого патриотизма. Пока еще экономика справляется, но возможности ее не безграничны", – заявил Яшин.Очередные президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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