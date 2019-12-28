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В NASA показали космическую "елку"
28.12.2019 18:40
В NASA показали скопление звезд-снежинок
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
украина
звезд-снежинок
скопление
показали
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