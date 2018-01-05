В оккупированной Горловке представитель незаконных вооруженных формирований намерено въехал в маршрутку с пассажирами. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

По полученным данным, в последнее время на оккупированной части Донбасса вырос уровень агрессивности, что приводит к росту преступлений.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжают снижаться уровень дисциплины и ухудшаться морально-психологическое состояние в так называемых армейских корпусах российско-оккупационных войск", - отметил Праута.

Он также рассказал, что авария произошла в четверг, 4 января - боевик умышленно въехал в маршрутку, в результате чего пострадали несколько человек.

"4 января в Горловке один из боевиков, который управлял военным авто, совершил умышленное столкновение с маршрутным такси. Пострадало несколько пассажиров", - отметил спикер Минобороны.

Как сообщал svodka.net, в оккупированной Макеевке боевик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ .

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