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Больше 40 лет машины пролежали на дне озера: копы разгадали старую тайну (фото, видео)
05.01.2018 16:21
Больше 40 лет машины пролежали на дне озера: копы разгадали старую тайну (фото, видео) По теме:

В профессии полицейских есть два вида дел: одни решаются за считанные часы, другие затягиваются на долгие года, а стражам порядка не остается ничего, кроме как отложить дело на дальнюю полку архивов, пишет  со ссылкой на .

В начале 70-х годов в городе Оклахома, что в , пропали две машины: Камаро 1969 года и Шевроле 1952 года. В каждой из машин было по 3 пассажира, но на протяжении долгих лет у полицейских не было никаких догадок в расследовании.

Только спустя 50 лет местные полицейские решили протестировать новый гидролокатор. Сонар указал на два массивных объекта на дне озера, и после длительных раскопок удалось извлечь два печально известных автомобиля.

Копы тут же связали находку с давно забытым делом о трех пропавших подростках и трех пропавших пожилых людях. Их ожидания подтвердил тест ДНК останков тел и сведения родственников пропавших.

Таким образом, о судьбе без вести исчезнувших бедолаг смогли узнать только их внуки. Сестра одного из подростков наконец-то разобралась в этой тайне, ведь пропажа родного человека терзала ее всю жизнь.

«Мой дед бесследно исчез. Он оставил банковскую карту дома, закрыл дверь на чертог, даже не выключил электрические приборы! Просто ушел», — рассказала Дебби Макманамам, внучка одного из исчезнувших 8 апреля 1969 года.

Арви Портер, сын пропавшего Элри Портера начал самостоятельное расследование после того как полицейские перестали искать зацепки в этом запутанном деле. Он цеплялся за каждую ниточку, а когда обнаружили машины с телами, ему уже было 85 лет и он страдал старческим слабоумием.

Посмотри видео, чтобы узнать как всё было. Не беда, если не знаешь английский — можешь вдоволь насмотреться на останки автомобиля в ролике ниже…

 

Вот как раскрылось дело о пропавших людях в Оклахоме. Теперь их родные получили ответы на все свои вопросы. До сих пор неизвестно, каким образом машины оказались на дне озера, следование продолжается…







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 Dantshik 08.01.2017 20:38
И в общении с Господом принимайте Его Любовь к людям,Мудрость Духа Святого отличать ложь от Истины! <£$%&£$%& />И призывая Имя Йешуа-Спасителя и Силу Искупительной Крови Господа отменить своими устами доступ дьявола через грех и проклятья и провозглашать исцеление,здоро вье и побеждать смерть!<£$%&£$% & />Где гарантия,что в вашей жизни не придёт отчаяние и не понадобится чудо!<£$%&£$%& />Радость в Господе,сила наша!<£$%&£$%& />Блаженны плачущие, ибо они утешатся.<£$%&£ $%& />(Матф.5:4)<£$ %&£$%& />Боже!Да будет Твоя,Совершенна я воля!<£$%&£$%& />У Тебя все времена и сроки!<£$%&£$%& />Еврей не нация,а из Библии странник Божий,а Израиль из Библии одолевающий людей Властью и Любовью Божьей,а иудей дослов.перевод праведно славящий Господа Бога!Кто называется,кого называют и кто на самом деле не одно и тоже!
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0 #1 Dantshik 08.01.2017 20:37
Шалом!<£$%&£$%& />Слава и Хвала Господу Богу,Который искупил нас Своей Кровью и победил смерть для нас!<£$%&£$%& />Ему не нужны ни свечки ни иконы ни жесты.Он не слепой и не глухонемой!<£$% &£$%& />Взывайте к Нему через не хочу,через крик и слёзы о исцеление и спросите за что и Милостивый откроет для уменьшения пропости и просите прощении за попытку своими силами и грехи что помните и не помните и не раскаяние проклятья предков!<£$%&£$ %& />Потому что дьявол - нам враг очень не хочет нашего обращения к Господу Богу,<£$%&£$%& />Спасителю нашему,Который нам ничего не должен,любит нас по Своей великой милости!
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