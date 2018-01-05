В профессии полицейских есть два вида дел: одни решаются за считанные часы, другие затягиваются на долгие года, а стражам порядка не остается ничего, кроме как отложить дело на дальнюю полку архивов, пишет со ссылкой на .

В начале 70-х годов в городе Оклахома, что в , пропали две машины: Камаро 1969 года и Шевроле 1952 года. В каждой из машин было по 3 пассажира, но на протяжении долгих лет у полицейских не было никаких догадок в расследовании.

Только спустя 50 лет местные полицейские решили протестировать новый гидролокатор. Сонар указал на два массивных объекта на дне озера, и после длительных раскопок удалось извлечь два печально известных автомобиля.

Копы тут же связали находку с давно забытым делом о трех пропавших подростках и трех пропавших пожилых людях. Их ожидания подтвердил тест ДНК останков тел и сведения родственников пропавших.

Таким образом, о судьбе без вести исчезнувших бедолаг смогли узнать только их внуки. Сестра одного из подростков наконец-то разобралась в этой тайне, ведь пропажа родного человека терзала ее всю жизнь.

«Мой дед бесследно исчез. Он оставил банковскую карту дома, закрыл дверь на чертог, даже не выключил электрические приборы! Просто ушел», — рассказала Дебби Макманамам, внучка одного из исчезнувших 8 апреля 1969 года.

Арви Портер, сын пропавшего Элри Портера начал самостоятельное расследование после того как полицейские перестали искать зацепки в этом запутанном деле. Он цеплялся за каждую ниточку, а когда обнаружили машины с телами, ему уже было 85 лет и он страдал старческим слабоумием.

Посмотри видео, чтобы узнать как всё было. Не беда, если не знаешь английский — можешь вдоволь насмотреться на останки автомобиля в ролике ниже…

Вот как раскрылось дело о пропавших людях в Оклахоме. Теперь их родные получили ответы на все свои вопросы. До сих пор неизвестно, каким образом машины оказались на дне озера, следование продолжается…

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