Об этом сообщает Daily Mail.

"Несколько дней назад сэр Элтон Джон вспоминал свой самый успешный год за свои 72 года жизни, а уже сегодня его наградили престижным Орденом кавалеров почета", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, в этом году на киноэкраны вышла биографическая музыкальная драма "Рокетмэн" о британском рок-музыканте, а в ноябре его назвали лучшим сольным артистом всех времен по версии Billboard.

В Великобритании Орден кавалеров почета присуждается за выдающиеся достижения в искусстве, литературе, музыке, науке, политике, промышленности и религии.

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