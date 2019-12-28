Новогоднюю ночь в поездах встретят около 17 тысяч украинце. Всего на новогодние праздники будут работать 126 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныцы.

“На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление“, - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы.

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