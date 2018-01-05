В войска в этом году поступят улучшенные полевые палатки

В этом году в Вооруженные силы Украины поступят доработанные полевые палатки УСБ (унифицированные санитарно-барачные) и УСТ (унифицированные санитарно-технические) со многими функциональными изменениями, сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В обнародованном на странице Управления в соцсети Фейсбук в пятницу сообщении приводится перечень основных изменений в модифицированных палатках. В частности, в них полностью заменен утеплитель, который теперь имеет в разы лучшую теплопроводность и в жаркое время года может использоваться для кондиционирования. Также в утеплителе появились окна.

Кроме этого, колья периметра теперь находятся снаружи палатки, а тент палатки прикрепляется к ним кольцами. Также с помощью регулирования кольцами стала возможна регулировка отдельных сторон палатки по высоте.

Сами колья стали выше и имеют вспомогательную платформу. Теперь внутри палатки стало больше места, а извне визуально ее размеры остались прежними.

Изменения также коснулись конструкции и функционала окон: теперь они имеют в основе антимоскитную сетку, а поверх нее была добавлена прозрачная пластиковая пленка, которая по всему периметру окна крепится с помощью ленты-липучки (текстильная застёжка, лента-контакт, репейник). Лента мягкая, что позволяет легко открывать окна для проветривания.

"Все эти изменения были введены при разработке новых образцов палаток при участии специалистов нашего Главного управления, Тыла, представителей производителя и самих военнослужащих, которые проходили службу и знают, что лучше для размещения в полевых условиях", - говорится в сообщении.