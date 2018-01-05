Если мы не выдадим Саакашвили Грузии, то не имеем никакого права требовать от России экстрадиции Януковича. Об этом заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко.

"Украина должна исправить невероятно глупую ошибку Порошенко и экстрадировать инфицированную российскими деньгами торпеду Саакашвили в Грузию, где реформированный, честный и независимый Тбилисский суд приговорил бывшего президента к трем годам тюрьмы за незаконное прощение наемных убийц.

Если мы этого не сделаем, то не имеем никакого, даже морального, права требовать от России экстрадиции Януковича. Потому что это двойные стандарты: своего диктатора требуем, а чужого – прячем на киевских крышах!

Саакашвили и Янукович – братья-близнецы, которые ради власти убивали собственных граждан. Оба кровавых лузера должны предстать перед справедливым судом! Этого требуют и украинцы, и наши братья грузины." - Заявил Олег Ляшко.

Украина будет реагировать на приговор экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили о заочном осуждении сроком на три года только после проведения экстрадиционной проверки. Об этом заявил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лисенко в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Мы знаем, что статус Саакашвили "осужденный", однако прокуратура города Киева по обращению Минюста на основании требований Уголовно-процессуального кодекса Украины проводит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии. С целью полноты проведения проверки и выяснения всех обстоятельств, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Украины и международными договорами, которые могут стать основанием для отказа в выдаче указанного лица другому государству, Саакашвили будет приглашен в прокуратуру города Киева для дачи соответствующих объяснений. В рамках этой проверки также направлены запросы в органы государственной власти Украины. Заключение, составленное по результатам этой проверки, будет предоставлено в Минюст для принятия окончательного решения", - заявил Лысенко.

Лысенко напомнил, что Саакашвили до сих пор не прибыл в прокуратуру для дачи объяснений, хотя проверка уже началась.

"Саакашвили пока не прибыл в Киевскую прокуратуру, его приглашают. Сейчас идет процесс согласования этой даты со стороной защиты. Она (проверка, - ред.) уже началась, но мы должны получить объяснения от Саакашвили", - заявил Лысенко.

Напомним, в Грузии Саакашвили заочно приговорили к 3 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Известно, что политика обвинили по статье "злоупотребление служебными полномочиями". Речь идет о помиловании лиц, задержанных по делу убийства сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. По версии следствия, Саакашвили, будучи на посту президента, незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая помиловать осужденных за убийство. В частности, были помилованы Гиа Алания, Михаил Бибилури, Автандил Апциаури и Александр Качава, что вызвало общественный резонанс.

В свою очередь Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным и таким, что противоречит международным нормам и даже "здравому смыслу".

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