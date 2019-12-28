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Пострадавшим при пожаре в одесском колледже выплатили 3,6 млн грн
28.12.2019 19:35
Пострадавшим при пожаре в Одессе выплатили 3,6 млн грн Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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