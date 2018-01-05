Воздушный шар не смог приземлиться из-за непогоды, установившейся в Луксоре с 3 января. При крушении воздушного шара погиб турист Фото: ЕРА Отмечается, что легкий шар не смог приземлиться из-за непогоды, установившейся в регионе с 3 января.Издание отмечает, что на этой неделе из-за пришедшего в страну шторма власти Египта отменили несколько авиарейсов и закрыли морские порты по всей стране.В Луксоре работают восемь компаний, которые организовывают для туристов полеты на воздушных шарах. Обычно за день осуществляется от 12 до 18 путешествий. Компания, которой принадлежал потерпевший крушение шар, прошла инспекцию и была допущена к полетам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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