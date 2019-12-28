Большой популярностью между мясных блюд в Украине пользуется птица – как на ежедневном, так и на праздничном столе. Конечно, свинина и говядина также пользуются спросом, но птица гораздо дешевле и менее калорийна.

Венгерский гуляш прочно осел в украинской кухне. Сегодня он считается королевским супом, а родился рецепт гуляша у бедной прослойки населения – он долго считался «супом пастухов». Гуляш – густой мясной суп, готовится или из одного мяса, или с сытными добавками – картофелем, клецками или грибами. Высококалорийный суп обеспечивал силы и согревал в ненастную погоду пастухов, вынужденных весь день проводить под открытым небом.

Вариация сытного мясного украинского блюда – печеня Житомирская, которое готовится из доступных продуктов: свинины, овощей, томатов с грибами и чесноком. Разновидность рагу, это калорийное блюдо описано Похлебкиным и считается «зимним» или «мужским».

Традиционно украинцы готовят также завиванец, происхождение рецепта которого относят к Ужгороду. Говяжье мясо с плотным салом, соленым огурцом, картофелем, зеленью заворачивают в рулет и подают почетным гостям на любом застолье. В завиванце отображена вся щедрость украинского народа.

Несколько специфичный сытный рецепт яичных сечеников – из крутых яиц формируются котлетки и обжариваются в панировочных сухарях. Подают сеченики традиционно с острым чесночным соусом.

Картопляники, зразы или лежни картофельные – еще одно блюдо нашей кухни, которым можно достойно украсить праздничный новогодний стол. Готовятся они из варёного и размятого картофеля с добавлением муки, яйца и обжариваются в смальце. Лежни часто делают с начинкой из мяса, шкварок, грибов, сельди, вареного яйца, чернослива и зелени. Подают с кислым молоком или сметаной.

Не меньшей популярностью пользуются украинские гречаники – дрожжевое тесто на гречневой муке с добавлением мяса обжаривают в растительном масле и подают с соусами или сметаной.

Чесночные пампушки могут стать отличной альтернативой хлебу в новогоднюю ночь. И хотя они чаще подаются к борщу, гости не откажутся от такого угощения и к другим новогодним блюдам. Из дрожжевого теста выпекаются пампушки и поливаются растопленным маслом, смешанным с чесноком и зеленью.

Неизвестно кто придумал украинские галушки, но бесспорно что это незамысловатое и очень сытное блюдо пришлось ко столу в нашей стране. Их издавна готовили в посевную, жницу и косовицу, так как времени на приготовление сложных обедов у народа не было, а галушки придавали сил и утоляли голод надолго. Готовятся галушки из пшеничной муки, творога, масла и яиц – тесто раскатывается в длинные колбаски, нарезается и отваривается в подсоленной воде. Подаются галушки со шкварками и зеленью или со сметаной – непременно горячими.

Еще одно блюдо из теста – вареники. Они могут быть с разнообразными начинками, сладкие и соленые – из всех продуктов, которые имеются в твоем доме. Тесто замешивается на воде, яйце и муке и не требует больших навыков. Подавай вареники с соусом из сметаны или растопленным сливочным маслом.

Украинские десерты не менее сытные и вкусные. Например, медовые шулики с маком. Традиционно они готовятся на Маковей – один из Спасов. Но и на новогоднем столе шулики будут смотреться к месту. Иными словами, шулики – это поломанные на кусочки постные коржи, залитые маковым сиропом. Готовится тесто на основе молока, меда, муки, сливочного масла и мака. Поливают шулики смесью из воды и меда с добавлением мака.

Еще одно излюбленное украинское лакомство – вергуны. Готовятся они из бездрожжевого теста. Для этого яйца растирают с сахаром, добавляют масло, муку и вымешивают крутое тесто. Тесто раскатывают, нарезают полосками, из которых делают косички. Вергуны обжаривают в кипящем свином жире до золотистого цвета. Затем обсыпают их сахарной пудрой.

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